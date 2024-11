Panorama.it - Ma quale Champions, è la Lombardia League

Ma, chiamatela. Una serata quasi storica per il calcio italiano e lombardo: tre vittorie tutte insieme, passi avanti decisi, non ancora decisivi, verso gli obiettivi con un paio di dimostrazioni di forza che devono convincere tutte le big del Vecchio Continente che in primavera bisognerà fare i conti anche con noi nella corsa alla finale di Monaco di Baviera. Non è uno scherzo e guai a prendere sottogamba l'Inter di Simone Inzaghi, a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale (potrebbero bastare 4 punti nelle ultime tre giornate) e la strepitosa Atalanta che ha passeggiato sul sintetico di Berna dove solo un mese fa proprio l'Inter aveva sofferto.Quella dei ragazzi del Gasp è stata una sinfonia, puntellata dalle doppiette di Retegui - primi centri inche valgono quota 14 in 18 partite stagionali - e De Ketelaere.