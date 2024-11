Liberoquotidiano.it - "L'unico sbirro buono è quello morto": ecco dove compare questo orrore | Guarda

"L'è lo": la scritta choc, fatta da ignoti, è comparsa davanti alla Questura di Padova, come denunciato dal segretario provinciale del sindacato Fsp Polizia Padova Luca Capalbo. "Questa frase non è solo un incitamento all'odio ma un'offesa intollerabile a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno lavorano con dedizione, spesso a rischio della propria vita, per garantire la sicurezza e la legalità nel nostro Paese - ha dichiarato Capalbo -. Tali gesti, frutto di un linguaggio di odio e disprezzo verso chi rappresenta lo Stato, non solo minano il rispetto per le istituzioni democratiche, ma colpiscono profondamente il morale di chi, con sacrificio e senso delre, opera per il bene comune". In molti, sia di Fratelli d'Italia che della Lega, hanno condannato durante la frase di odio contro la polizia, sostenendo gli agenti.