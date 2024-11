Lanotiziagiornale.it - Le Pen tenta la spallata al governo, da Parigi un avviso per Bruxelles

In Francia si respira aria di tempesta. Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (RN), sembra aver trovato la faglia da far cedere: il bilancio del 2025, proposto dal Primo Ministro Michel Barnier, promette un serrato programma di austerità per ridurre il deficit al 5% del PIL. Tagli alla spesa pubblica e aumenti fiscali — un cocktail già amaro per i francesi stremati dall’inflazione. E proprio qui Le Pen affonda il suo colpo.“Non accetteremo che siano le famiglie, i pensionati e i piccoli imprenditori a pagare il prezzo di una politica che ha fallito” ha dichiarato, avvisando che il RN non esiterà a ritirare il suo fragile appoggio parlamentare. Una mossa che non è semplice opposizione, ma untivo chirurgico di destabilizzare ungià appeso a un filo.Un calcolo politico che punta al caosLe Pen gioca d’anticipo e scommette sullo scontento popolare, un’arma che padroneggia da tempo.