Joe Biden annuncia | Cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano

(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2024iltra. Joee Benyamin Netanyahu hanno fatto sapere di aver parlato al telefono. Secondo l'accordomanterrà la ‘libertà d'azione' contro. "Anon sarà consentito di minacciare più la sicurezza di", ha dettodalla Casa Bianca, "non ci saranno truppe americane nel sud del. La tregua è un nuovo inizio per il".ha anche detto che “nei prossimi giorni gli Usa lanceranno una nuova iniziativa insieme a Turchia, Egitto, Qatar,e altri Paesi per raggiungere ilila Gaza e per la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas".ha ringraziato il Presidente francese Macron. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev