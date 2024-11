Metropolitanmagazine.it - In arrivo il primo James Bond nero: nuovi indizi sul nome che stupirà

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un uomo sulla trentina e non è certo che sia bianco. Dovrà essere libero per almeno i prossimi dieci anni, disposto a impegnarsi nel ruolo più famoso al mondo, quello dell’agente 007. Questi sono gliper andare alla caccia del nuovo, ricercatissimo, attore di26°film.Il nuovo: una decisione che pesa26, Foto da Screen RantC’era una volta, nel 1962, il tabacco turco Morland di Sean Connery. Contenuto nella curiosa scatola metallica nera da 50 sigarette, quasi una delle sue armi segrete a cui ci siamo abituati. Poi è la volta di Roger Moore che sbuffa un sigaro. Fin quando, tra le varie particolarità e caratteristiche studiate per incantare il pubblico della saga e creare originalità, arriva Daniel Craig, che salutista e atletico, di ‘bionde’ ha solo le chiome.