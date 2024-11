Ilrestodelcarlino.it - Il boom di Choco Marche: "Eventi giusti tutto l’anno. Così Ancona può diventare una capitale della qualità"

Segretario Pierpaoli, la sua associazione è reduce dal successo di: siete soddisfatti del risultato di questa 23esima edizione? "Sicuramente lo siamo, abbiamo registrato oltre 70mila visitatori e celebrato l’eccellenza delle imprese cioccolatiere artigiane. Molti sono arrivati anche da fuori regione segno che se si organizzano gliquesti possono ancheun volano per il turismo". Cosa è piaciuto di più? "Il fatto che fosse un evento pensato per tutta la famiglia e infatti i laboratori per i più piccoli hanno visto la partecipazione di oltre 2000 tra bambini e adulti prenotati nei tre giornimanifestazione. Anche gli appuntamenti de ’Il Salotto del Gusto’ sono stati molto apprezzati perché in grado di valorizzare l’artigianalità". Quindi dovendo immaginare il futuro del commercio anconetano bisognerà puntare su questo? "Decisamente sì e lo dico da sempre: lae l’artigianalità sono il salvagente in questo momento di crisi.