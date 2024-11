Feedpress.me - Guardiola e l'autolesionismo, divampa la polemica ma il tecnico minimizza: “La domanda mi ha colto alla sprovvista”

Leggi su Feedpress.me

Pepprova a mettere un freno alle polemiche che lo hanno coinvolto per una battuta pronunciata in diretta tv dopo il ko di ieri in Champions League del suo Manchester City con il Feyenoord. L’allenatore catalano aveva diversi graffi sulla fronte e uno sul naso, e ci ha scherzato su: « Volevo farmi del male », aveva detto. Immagini e battuta hanno fatto il giro di tutti i media con qualche.