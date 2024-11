Tvzap.it - “Grande Fratello”, a distanza di settimane Enzo Paolo confessa e spiazza tutti: “Chi mi ha detto di uscire”

Personaggi Tv.Turchi è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del. Il ballerino ha retto due mesi nella casa, ma durante la puntata del 13 novembre 2024, ha comunicato agli inquilini e al pubblico la sua decisione di abbandonare il programma, perché sentiva la necessità di ricongiungersi con la sua famiglia. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi,Turchi ha raccontato la sua esperienza, parlando del suo rapporto con Carmen Russo, di Shaila e Lor, ma anche rivelalo la verità a proposito del suo addio al. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, nuova riunione di emergenza in Mediaset: cosa rischiano Signorini & coLeggi anche: Al Bano operato, come sta e cosa è successo“”, il rapporto dicon Carmen RussoTra i motivi che lo hanno spinto a lasciare la trasmissione, anche il rapporto con Carmen Russo, sua compagna da ben 40 anni.