Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Helena Prestes e Dayane Mello: “siamo sorelle di vita” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Una bella emozione peral: le due amiche si ritrovano nella casa. Un rapporto speciale tra le due modelle brasiliane amiche da quando avevano appena 17 anni.al: “quante cose abbiamo vissuto insieme”Alè il momento di una bella sorpresa per. Nella casa arriva: «amica mia, sorella mia ho tante cose da dirti. Sono tanto fiera di te, sei cresciuta tantissimo. Sei cambiata, ti ricordi quando avevamo 17 anni e tutto quello che abbiamo passato insieme. Sai quante cose belle abbiamo vissuto insieme, il supporto che mi hai dato prima di entrare qui. Ciamate, odiate, ma così sono i fratelli e tu sei la sorella che Dio mi ha dato. Oggi stare qui, vedere questa emozione è difficile anche per me.