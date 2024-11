Game-experience.it - Gran Turismo 7 è eccellente su PS5 Pro, secondo Digital Foundry

Leggi su Game-experience.it

ha pubblicato la recensione tecnica di7 su PS5 Pro, promuovendo in modo convinto il lavoro effettuato da Polyphonygrazie all’aggiunta di unRay Tracing, di una modalità ad 8K ed una con un framerate elevato.la reazione inglese infatti il settimo capitolo della serie racing game di PlayStation dà il meglio di sé sulla nuova console Sony, offrendo ai fan tutta una serie di migliorie che riescono effettivamente ad offrire dei miglioramenti tangibili rispetto alla console standard.Partendo dal Ray Tracing,7 lo supporta su PS5 Pro non soltanto nei replay ma anche in gara, rendendo di conseguenza l’immagine a schermo ancora più avvincente. Selezionando la PSSR, la risoluzione effettiva del titolo scende a 1080p con l’upscale a 4K, con il ray tracing che in questo caso è disponibile anche dall’abitacolo ma con una leggera perdita della definizione a causa dell’utilizzo dell’upscale di Sony.