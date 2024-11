Lanazione.it - Firenze, uomo finisce in Arno: tratto in salvo dai vigili del fuoco

, 27 novembre 2024 – Unè finito in, all’altezza del lungCorsini ed è stato soccorso e recuperato daidelche lo hanno poi affidato al 118. Appena è scattato l’allarme idelhanno inviato la squadra di terra e il nucleo sommozzatori che si è portato sul posto, facendo scendere su corda un sommozzatore per verificare le condizioni di salute dell’che nel frattempo era riuscito a raggiungere l’argine. Giunta sul posto anche l'autoscala con la quale è stato effettuato il recupero dell’che è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti del caso.