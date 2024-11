Lanazione.it - Finito il restauro della sala delle Carte geografiche che apre anche in 3D

Firenze, 27 novembre 2024 -finemente restaurate, mappamondo risanato e reso di nuovo leggibile con tecniche modernissime, una nuova illuminazione, un sito web per visitare lain 3D e un lavoro certosino portato avanti da mani esperte che ha permessouna eccezionale scoperta storica. Dopo tre anni di lavori, è stata definitamente inaugurata laGuardaroba del museo di Palazzo Vecchio, comunemente nota come, dopo unlungo e delicato che ha visto impegnati numerosi restauratori e squadre di muratori e impiantisti che hanno lavorato negli ultimi due anni senza chiudere laal pubblico. Laè rimasta infatti chiusa al pubblico solo per il rifacimentopavimentazione mentre il resto degli interventi è continuato fino ad oggi con lavisitabile e si è concluso adesso.