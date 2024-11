Lanazione.it - Duplice omicidio di Osteria Nuova, Antonino La Scala rinviato a giudizio

Bagno a Ripoli (Firenze), 27 novembre 2024 – Va a processoLa, l’uomo accusato deldi Umberto Della Nave e della moglie Dina Del Lungo, 83 e 81 anni, uccisi e bruciati nella loro abitazione di, sopra Bagno a Ripoli, il 5 dicembre 2023. Così ha deciso il gup Alessandro Moneti, su richiesta del pm Marco Mescolini. Le accuse nei confronti di Lasono divolontario aggravato, rapina aggravata e tentativo di occultamento di cadavere seguito da incendio. Prima udienza all'aula bunker di Santa Verdiana, davanti alla Corte d'assise di Firenze, il 5 febbraio 2025. Nessuno dei familiari delle vittime si è costituito parte civile. Per l'accusa, Lae Della Nave si conoscevano, tanto che in tempi recenti il primo aveva chiesto e ottenuto in prestito una somma di denaro e anche una moto.