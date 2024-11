Lanazione.it - Denunciato dalla ex per maltrattamenti. Toglie il ’braccialetto’ per avvicinarla

Leggi su Lanazione.it

Un’altra storia di soprusi, che non si fermano di fronte a niente e nessuno. Neppure di fronte all’ordinanza di un giudice e al braccialetto elettronico. Un’altra storia per la quale – in queste ore che hanno ruotato intorno alla giornata per l’eliminazione delle violenza sulle donne – le donne gridano, ovunque, "Mai più". E "Mai più" lo ha detto anche lei, una donna che lo scorso dicembre – praticamente un anno fa – ha trovato la forza di denunciare il marito pere atti persecutori. Al culmine di un rapporto che aveva imboccato una stradaquale non c’è ritorno. L’unica via d’uscita, in una storia violenta, è chiedere aiuto, non tenersi tutto dentro ma raccontare quello che sta succedendo con il partner alle persone vicine, gli psicologi, i medici soccorritori, le forze dell’ordine, i centri antiviolenza.