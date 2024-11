Sport.quotidiano.net - Del Piero allo scoperto: “Io presidente Figc? Non dico che è no, ma nessuno mi ha chiamato”

Milano, 27 novembre 2024 – Mentre Gravina è pronto a sciogliere la riserva sulla sua ricandidatura, il nome di Alex Decome possibile candidato alla presidenza dellacontinua a ricevere consensi. Lo stesso ministro dello Sport, Andrea Abodi ha ammesso che è “una figura che non si discute per la qualità della persona, ha dimostrato di averne anche fuori dal campo”. Un giudizio sull'uomo – ha precisato Abodi – “poi il meccanismo elettivo ha regole che non possono essere modificate e turbate. È giusto che il sistema federale trovi la risposta per i prossimi 4 anni che passa attraverso l'identificazione di una persona e che si concretizzi in un programma da realizzare”. Del: “mi ha” Intanto sulla vicenda è intervenuto lo stesso Del: “Nessuna componente, nemmeno l'assocalciatori, mi ha chiesto di farlo.