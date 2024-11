Anteprima24.it - Controlli dei finanzieri nel Napoletano, sequestri e arresti

Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 300 grammi di droga – tra hashish, marijuana e crack suddivisi in oltre 200 dosi – sequestrati con 3.700 euro in contanti, e treper detenzione e traffico di droga. È il bilancio dell’intensificazione deidella Guardia di Finanza a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I baschi verdi” di Torre Annunziata, le unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli e della Compagnia di Capodichino, hanno sequestrato parte dello stupefacente nell’ abitazione di un 54enne con numerosi precedenti di polizia. I militari, dopo aver fermato un’autovettura sospetta guidata da un 27enne, anch’egli con precedenti per droga, hanno sequestrato altro stupefacente, due bilancini elettronici e un coltello da cucina. Idi Castellammare di Stabia hanno inseguito e preso un giovane nel quartiere “Faito” a cui hanno sequestrato droga e banconote di piccolo taglio.