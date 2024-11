Cultweb.it - Contact, come finisce la pellicola sci fi del 1997 con protagonista Jodie Foster

termina con Ellie Arroway che torna a occuparsi delle ricerche sui segnali dallo spazio, dopo che lo stesso governo americano decide di nascondere la registrazione di diciotto ore sul viaggio interstellare della donna. Le sue ricerche sono finanziate dalla Casa Bianca per mantenere nascosta la sua esperienza avuta in prima persona.Eleanor Arroway (Jena Malone) è una bambina di 9 anni che si appassiona alle trasmissioni radio, grazie al padre Ted Arroway (David Morse). In seguito alla morte del genitore, la bambina inizia a essere scettica sulla fede religiosa. Divenuta una giovane donna, Ellie () è una stimata scienziata sullo studio delle onde radio e sulla ricerca di segnali extraterrestri. Un giorno, mentre si trova a Porto Rico per alcune ricerche del progetto SETI, conosce Joss Palmer (Matthew McConaughey), uno scrittore/predicatore che si è rifiutato di prendere i voti.