Congresso napoletano sulla cardiologia | focus su nano-plastiche e intelligenza artificiale

Un'importante occasione di aggiornamento e confronto si tiene oggi e domani a Napoli, presso Villa Doria D'Angri, con ilintitolato "Hop Topics in". Sotto la direzione di Ciro Mauro, responsabile dell'unità diUtic con emodinamica all'ospedale Cardarelli, l'evento si preannuncia ricco di argomenti di attualità per i professionisti del settore. Tra le varie tematiche, spiccano la crescente rilevanza dellenelle malattie cardiovascolari e l'influenza dell'nell'analisi e gestione delle patologie cardiologiche.Struttura del: una panoramica approfonditaIlè articolato in dodici sessioni distribuite su due giornate. Queste sessioni sono progettate per affrontare in profondità le questioni più urgenti dellaclinica e interventistica.