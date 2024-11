Romadailynews.it - Cina: Huawei lancia telefoni con sistema operativo sviluppato in proprio

Shenzhen, 27 nov – (Xinhua) – Il colosso tecnologico cineseieri hato una serie di smartphone in grado di funzionare con HarmonyOS NEXT, ilindall’azienda e costruito in modo indipendente dall’architettura Android. HarmonyOS NEXT e’ stato rilasciato il 22 ottobre. Le sue caratteristiche, sviluppate in modo completamente indipendente, includono unkernel, un database, un linguaggio di programmazione e un framework di intelligenza artificiale. Grazie a HarmonyOS NEXT e alle nuove configurazioni hardware, le prestazioni di alcuni nuovi modelli di smartphone sono state migliorate del 40% rispetto ad alcuni modelli rilasciati nel 2023, secondo Yu Chengdong, direttore esecutivo di. I dati dimostrano che al 22 ottobre, oltre 15.