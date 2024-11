Oasport.it - Ciclismo: gare olandesi a rischio nel 2025. Forze dell’ordine assenti e impegnate nel Vertice NATO

Leciclistenelpotrebbero essere fortemente adi organizzazione, a causa di un problema legato alla sicurezza e alla mancanza dinei Paesi Bassi.La Federazione Olandese (KNWU) infatti ha reso noto che a causa del, previsto per il 24 e 25 giugno, la polizia e gli altri agenti di sicurezza locale saranno impegnati nel garantire l’ordine pubblico dal 1° gennaio al 31 agostonon potendo così presenziare alledell’anno prossimo.“È amaro e deludente notare che ildi due giorni si traduca in un’assenza di agenti motociclisti alleciclistiche per un periodo di non meno di otto mesi, che è praticamente l’intera stagione ciclistica – riporta Spaziosegnalando le parole del direttore del KNWU Maurice Leeser – Il KNWU farà ogni sforzo con gli organizzatori per assicurare che leciclistiche previste si svolgano nel?.