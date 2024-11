Tuttivip.it - “Chi mi ha cacciato davvero”. Ballando con le stelle, Madonia decide di parlare: “Che delusione”

In un’intervista esclusiva rilasciata a Il Corriere della Sera, Angeloha commentato la sua esclusione dacon le, avvenuta dopo la puntata di sabato scorso. Il ballerino, già intervenuto sui social per spiegare la sua posizione, ha ora deciso di approfondire il tema, descrivendo quanto accaduto come una “doccia fredda”.La decisione, ha spiegato, è stata presa dalla Rai e dalla produzione Ballandi. Nonostante tutto,ha sottolineato che il suo percorso con Federica Pellegrini è stato piacevole, anche se ha ammesso che non è stato facile creare un legame profondo: “Essendo entrambi adulti, non era così facile prendersi”.Il ballerino ha inoltre riflettuto su come avrebbe potuto gestire meglio la situazione. Ha riconosciuto di non essere stato bravo a mantenere separata la sua sfera privata, aggiungendo che non avrebbe mai voluto mettere a disagio Federica Pellegrini: “Non volevo crearle imbarazzo”.