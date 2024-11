Lanazione.it - Architetto muore per un malore in Madagascar, stava lavorando alla costruzione di una scuola

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 novembre 2024 – Ilimprovviso e la scomparsa. L’casentinese Tullio Ceccherinidi unain, l’isola africana in cui era impegnato come volontario, quando è stato colpito da unche non gli ha lasciato scampo. Originario di Partina, Ceccherini era unprofessionista che aveva lavorato a lungo negli enti pubblici, sia nel Comune di Bibbiena che in Regione Toscana. Era partito come volontario per l’Africa, dove si trovava per contribuiredi unain un villaggio, quando ha accusato unimprovviso. A nulla sono valsi i soccorsi. La salma tornerà a casa il 30 novembre, quando sarà accolta dall’ultimo saluto della comunità casentinese a cui Tullio era affezionato e all’interno della quale era una persona molto conosciuta.