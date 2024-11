Sport.quotidiano.net - A scuola dal Circolo Nautico. Le lezioni si fanno in mare

Prosegue da anni la collaborazione fra il“Amici della Vela” e il Liceo Scientifico Sportivo Paritario “Almerici” di Cesena, che porta gli studenti delle classi IV e V del liceo a partecipare, in autunno, ad attività veliche teoriche e pratiche: le prime svolte in classe grazie a istruttori delcervese, le seconde direttamente suldi Cervia. Ma la particolarità di queste giornate in riva alè che alle uscite in barca si abbinano anchedi materie curriculari, svolte sulla spiaggia o nei locali deldalle insegnanti dei ragazzi. Le attività si riescono a svolgere anche grazie alla collaborazione fra Federazione Italiana Vela e Provveditorato agli Studi, grazie all’adesione al progetto “Vela”: il che consente ai ragazzi di tesserarsi alla Federazione stessa.