Iltempo.it - Violenza sulle donne, l'aeroporto Leonardo da Vinci è il primo Punto Viola

Leggi su Iltempo.it

“Are You Ok? Ask for help at the info desks”: adesivi e schermi indi coloreindicano da oggi che l'dadi Fiumicino vuole offrire un supporto concreto allevittime di molestie ediventando il. Il progetto, portato avanti negli scorsi mesi in collaborazione con l'AssociazioneXSTRADA, rappresenta un passo decisivo della strategia di ADR per promuovere la sensibilizzazione e l'azione diretta sul tema delladi genere. Lein difficoltà troveranno quattro punti cui rivolgersi all'interno dell': I due banchi info del Terminal 1 (uno prima e uno dopo i controlli di sicurezza). I due banchi info del Terminal 3 (uno prima e uno dopo i controlli di sicurezza). Per realizzare questo obiettivo, che coinvolge numerosi operatori oltre agli addetti dei banchi informazioni, circa 60 persone del personale aeroportuale - addetti di scalo, personale del pronto soccorso e specialisti della medicina del lavoro, tra cui 40- hanno partecipato nei mesi scorsi ad un programma di formazione dedicato.