Un A380 di Emirates festeggia i 125 anni del Milan con una livrea speciale

Facebook WhatsAppTwitterun traguardo significativo del, la squadra di calcio con una lunghissima storia alle spalle. Infatti, con unaunica dedicata all’ACsull’Airbus, la compagnia aerea di Dubai annuncia con entusiasmo la sua partnership che va oltre il semplice sponsor. Questa iniziativa mira a sottolineare il legame tra il celebre club e il vettore, portando il marchioista in volo.LacelebrativaLadel gigante aereo è caratterizzata da design mozzafiato: le strisce rosse e nere, simbolo identificativo dell’AC, decorano entrambi i lati della fusoliera dell’. Al centro dell’opera, il logo del club, accompagnato dall’acronimo ACM, e dall’anno di fondazione 1899, spiccano accanto alla scritta “125“. Il design è impreziosito dalla sagoma di un giocatore in movimento, che indossa la maglia con il logo di, simbolizzando non solo la missione della compagnia di “volare meglio“, ma anche lo spirito di ambizione e innovazione della partnership.