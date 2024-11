.com - UCRAINA. UNICEF: ALMENO 2.406 BIMBI UCCISI O FERITI DA INIZIO GUERRA -2-

(DIRE) Roma, 18 nov. – Dall’agosto 2024, circa 170.000 personesono state costrette a lasciare le proprie case nell’est delpaese, con molti evacuati dalle aree dove si verificano intensicombattimenti, aggiungendosi ai circa 3,6 milioni che rimangonosfollati all’interno dell’e gli oltre 6,7 milioni chehanno trovato rifugio nei paesi esteri. In Europa, 9 rifugiatiUcraini su 10 sono donne e bambini. Nelle regioni in prima linea,quasi 3 milioni di persone hanno un disperato bisogno diriscaldamento, acqua potabile e assistenza sanitaria, mentrescuole e ospedali continuano a essere presi di mira. Secondo idati delle Nazioni Unite, negli ultimi mille giorni sono statidanneggiati o distrutti1.496 istituti scolastici e 662strutture sanitarie. Circa 1,7 milioni di bambini non hanno acquasicura e 3,4 milioni non hanno accesso a servizi igienicicentralizzati, aumentando il rischio di contrarre malattie in uncontesto di temperature in picchiata.