Tennis Atp Awards 2024 | tutte le candidature c’è Matteo Berrettini

Leggi su Sportface.it

Sono sono state rese note leper le quattro categorie votate dai giocatori e quella per l’allenatore dell’anno degli ATP. L’ex numero 3 del mondo Dominic Thiem, che si è ritirato dalprofessionistico il mese scorso a Vienna, dovrà vedersela con le stelle della Top 10 Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov e Casper Ruud per lo “Stefan Edberg Sportsmanship”. Sia Alcaraz che Ruud hanno già avuto questo riconoscimento – per il quale sono gli stessi giocatori a votare – rispettivamente nel 2023 e nel 2022.Il britannico Jack Draper ed il francese Giovanni Mpetshi Perricard sono tra i candidati al “Most Improved Player of the Year“, il premio per il giocatore più migliorato nel corso dell’ultimo anno, mentre i loro allenatori James Trotman ed Emmanuel Planque sono stati nominati per il riconoscimento di “Coach of the Year” – assegnato proprio dagli allenatori – insieme a Xavier Malisse (coach di Alexei Popyrin), Michael Russell (coach di Taylor Fritz) e Brad Stine (coach di Tommy Paul).