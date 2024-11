Ilgiorno.it - Tavazzano, schianto frontale sulla via Emilia: morto il 53enne Fabio Not

con Villavesco (Lodi) – La vittima del drammatico, avvenuto poco dopo le 21 di lunedì ieri 25 novembre lungo la strada statale 9 dicon Villavesco, via, è ilNot di Lodi Vecchio. Loè stato unche, secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, sarebbe stato provocato da un sorpasso di una delle due vetture coinvolte. Restano quindi da stabilire con certezza le eventuali responsabilità dei coinvolti, anche se questo, purtroppo, non cambierà il drammatico epilogo dell’incidente. Il soccorso sanitario ha mandato sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce rossa e una della Croce bianca, oltre all’elisoccorso, partito da Como. Il terribile sinistro stradale è avvenuto lungo il rettilineo che collega la rotonda di innesto di via Majorana, con lo svincolo per la provinciale 218.