Unlimitednews.it - Strategia nazionale sull’idrogeno, Pichetto “Soluzione fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – Orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine, con diversi scenari da qui al 2050, per la diffusione dell’idrogeno rinnovabile e a bassa emissione carbonica. E’ la, realizzata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, presentata nella sede del Gse a Roma, alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, GilbertoFratin; il presidente del Gse, Paolo Arrigoni; il delegato del presidente di Confindustria per l’Energia, Aurelio Regina; il direttore esecutivo dell’Unità di Decarbonizzazione di Snam, Piero Ercoli. “L’idrogeno è una delle soluzioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, che abbiamo chiaramente delineato nel Pniec e devono portarci al Net Zero al 2050.