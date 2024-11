Sciopero generale del 29 novembre scontro tra Salvini e sindacati Nessun accordo al Mit si va verso la precettazione

Leggi su Open.online

tra il ministro delle Infrastrutture Matteoe Cgil e Uil per la proclamazione delloil 29. L’agitazione si oppone alla Legge di Bilancio così come pensata dal governo Meloni: una manovra giudicata «inadeguata a risolvere i problemi del Paese». Per questo le due sigle sindacali hanno deciso di mobilitare tutti i settori pubblici e privati, compreso il trasporto pubblico locale e quello aereo (con la cancellazione di Ita Airways di 41 voli). Il trasporto ferroviario non sarà invece interessato. Ma il leader della Lega punta a ridurre la durata delle proteste a 4 ore, accogliendo la richiesta della Commissione di garanzia sugli scioperi. E senzacon i, il Mit avvierà la.L’incontro con iIl ministero delle Infrastrutture ha inviato una lettera ufficiale aiin vista dello