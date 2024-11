Zonawrestling.net - Ricky Starks: “Il fatto che ero alla Royal Rumble e a WM 40? Qual è il problema?”

Leggi su Zonawrestling.net

La situazione diin senoAEW hae sta facendo discutere. Considera uno dei membri del roster di maggior talento ha suscitato perplessità il suo mancato utilizzo. Su di lui diverse voci che le vedrebbero in WWE nel prossimo futuro, ma per ora nulla di certo. Durante una recente intervista ha parlato delle critiche ricevute da parte di una fetta dei fan per la sua presenza nel backstage WWE in occasione di eventii lae WM 40.“Solo con me fanno storie”Durante una intervista con Chris Van Vliet,ha parlato delle critiche ricevute da parte dei fan per aver presenziato nel backstage ad alcuni eventi WWE: “Sinceramente non vedo il. Son un fan e amo il pro wrestling. Mi piace supportare le persone a cui voglio bene. Sono andato la per stare vicino a Jade Cargill e a Cody.