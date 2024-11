Lanazione.it - Prato, concerto della Camerata Strumentale diretta da Diego Dini Ciacci

, 26 novembre 2024 - Il programma di giovedì 28 novembre alle ore 21 al Teatro Politeama Pratese è affidato a uno specialista come, oboista e direttore d’orchestra, è concepito come una vera e propria vetrina per i fiati. Allinea tre capolavori del repertorio, partendo dalla misteriosa Serenata in do minore di Mozart, composta a Vienna nel luglio del 1782, velata di inquietue di una severità totalmente estranea alle consuetumusica d’intrattenimento tanto praticata da Mozart a Salisburgo. La Piccola Sinfonia per strumenti a fiato di Gounod è un lavoro composto nel 1885 che segue i modelli mozartiani e brilla di una grazia melodica felice. Ilsi chiude con la Serenata op. 44 di Antonin Dvorak, composta nel 1878, una delle sue partiture più ispirate e delicate, dove il modello mozartiano è filtrato attraverso la lezione di Brahms e si nutre di affascinanti suggestioni melodiche boeme.