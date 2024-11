Sport.quotidiano.net - Pallone d’oro 2024, giornalista della Namibia contro Florentino Perez: “È un frustrato"

Madrid, 26 novembre– Fa ancora rumore la consegna dell’ultimoa Rodri, a discapito del giocatore del Real Madrid Vinicius. Se negli scorsi giorni si erano inseriti nella vicenda anche Raphinha e Neymar, che sotto un post su Instagram che riportava le parole di Rodri verso Vinicius avevaato in favore del proprio compagno di nazionale, ora è direttamente il patron del Real Madrid a trattare la situazione. Durante l’ultima assemblea dei soci del Real Madrid, infatti, il presidente dei blancos, aveva definito sorprendente il fatto che alcuni paesi come l’India non avessero votato per l’assegnazione del premio, nonostante la grandezza e il numero elevatissimo di abitanti, mentre ad altre nazioni decisamente più piccole, come, Uganda, Albania e Finlandia, fosse stato concesso di votare.