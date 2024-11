Ilfattoquotidiano.it - Notte di tensione a Milano: lancio di petardi, roghi e bus danneggiati a Corvetto. La protesta per la morte di Ramy Elgaml – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dial, quartiere periferico di, dove un centinaio di giovani hannoto, come ieri nel quartiere e il giorno prima in un’arteria stradale vicina, per ladideceduto in un incidente stradale nellafra sabato e domenica in scooter durante un inseguimento dei carabinieri. Dalle 22:30 ci sono stati, vandalismi e lanci di bottiglie everso la polizia che ha risposto con cariche di alleggerimento e lacrimogeni. In particolare è stata vandalizzata la pensilina di una fermata dell’Atm e un bus della linea 93 fermo in viale Omero. Nelladiche per la seconda sera consecutiva si è verificata nel quartiere periferico, la polizia ha arrestato uno dei cittadini – quasi tutti giovanissimi – che hanno dato vita a proteste, incendi e atti di vandalismo.