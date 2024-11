Gaeta.it - Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Ater Trieste: Daniele Mosetti alla presidenza

Facebook WhatsAppTwitter Con un decreto firmato dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è stato ufficializzato ildidi. Ladia presidente segna un passo significativo nella strategia di rilancio della gestione degli alloggi pubblici in regione. IlCda si compone anche di Daniela Pallotta come consigliere con funzioni sostitutive e Riccardo Novacco.Obiettivi delpresidente, già membro del precedentedi, guiderà ilCda con l’obiettivo di consolidare e ampliare i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni. In un contesto in continua evoluzione nel settore dell’abitazione pubblica,punta a implementare un approccio flessibile per rispondere a sfide emergenti.