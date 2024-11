Nato Rutte | bisogna fare di più nel sostenere l’Ucraina

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 26 nov. (askanews) – L’Alleanza “devedi più” pernella sua lotta contro l’invasione russa. Lo ha detto il segretario dellaMarkin visita ad Atene. “Accolgo con favore il fatto che la Grecia contribuirà ad accelerare l’addestramento per gli F 16 per piloti e tecnici ucraini, rafforzandoli in questa guerra brutale”, ha dettonelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Le dichiarazioni sono state trasmesse in streaming. “La Grecia investe il 3% in difesa” ha sottolineato, definendola “la patria di un’industria della difesa in crescita. Ospita importanti strutture ed esercitazioni di addestramento, tra cui il recente esercizio di potenza aerea Ramstein Flag. E i soldati greci hanno fatto la loro parte nella KFOR e nella Missione dellaIraq”, ha aggiuntola cui visita ad Atene segue gli incontri con Trump in Florida e con i leader turchi ad Ankara del 25 novembre.