Donnapop.it - Miriana Trevisan, più di una malattia ha sconvolto la sua vita: i disturbi alimentari e poi il tumore, il racconto

fa parte del mondo dello spettacolo da tantissimo tempo, ma la suaè stata segnata da diversi momenti bui dovuti alla. Quale?In passato, in un’intervista di Verissimo, l’ex gieffina ha parlato dei ricordi dolorosi della sua; fra questi anche la morte di suo padre, arrivata proprio quando ha scoperto invece la sua: “Papà, mentre stava morendo lui, ha salvato me. È morto tra le mie braccia, perché io una notte alle tre corro in ospedale da lui, sentivo che dovevo andare. Vedo mio padre sul letto, gli hanno dovuto fare l’agopuntura perché non ce la faceva più, soffriva.”Cheha avuto?Continuando a parlare di suo padre,ha spiegato per quale motivo non è potuta andare ai funerali dell’amato genitore. Purtroppo, a causa della, la showgirl ha dovuto mancare quell’appuntamento: “Non sono potuta neanche andare ai funerali, perché io mi sono operata d’urgenza in quei giorni.