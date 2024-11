.com - Magnifica presenza di Ozpetek con Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli arriva al Manzoni

conedal Teatrodi Milano: Ferzantorna a teatro con un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematograficiFerzantorna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici,. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con Mine vaganti, e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi che saranno i grandi protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto.Lo spettacolo va in scena al Teatrodi Milano (qui il sito internet ufficiale) dal 10 al 22 dicembre 2024.