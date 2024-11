Gaeta.it - Lombardia avanza verso un approccio personalizzato all’oncologia con la creazione del Molecular Tumor Board

Facebook WhatsAppTwitter La Regionesta lavorando attivamente per istituire un, un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’clinico nei confronti deii. Questo progetto si inserisce in un contesto di sempre maggiore personalizzazione delle terapie oncologiche, mediante l’analisi dettagliata delle alterazioni molecolari deii. L’obiettivo è elevare la qualità delle cure e migliorare l’accuratezza terapeutica per i pazienti colpiti da neoplasie.Un modello multidisciplinare per l’oncologiaIlrappresenterà un modello di governance clinica multidisciplinare, unendo diverse competenze e professionalità nel campo dell’oncologia. Questocollaborativo consente di approfondire le caratteristiche molecolari di ogni singolo caso, per garantire terapie sempre più mirate ed efficaci.