Oasport.it - LIVE Slovan Bratislava-Milan 2-3, Champions League calcio in DIRETTA: i rossoneri vincono nonostante le amnesie e salgono a 9 punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match di UEFA2024-25 tra. Un saluto sportivo e un buon proseguimento agli amici di OA Sport!20:39 Vittoria fondamentale, seppur non priva di sofferenza e di mancanze d’attenzione per untutt’altro che perfetto. Adesso iguardano alle ultime tre giornata con la chance concreta di concludere tra le prime otto e quindi di non giocare il turno dei sedicesimi.20:362-3!! Finisce così la quinta giornata didelle due formazioni.90+5? Stavolta l’arbitro fischia il fallo palese in favore delal limite dell’area. Partita che finirà dopo la battuta.90+5? Inutile fallo del capitano Kashia. Traguardo adesso vicino.Si giocherà ancora per due minuti.