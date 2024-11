Oasport.it - LIVE Inter-Lipsia 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Taremi sfida Openda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.54 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.20.49 L’non ha ancora subito goal in questa UEFA. Mantenendo la porta inviolata in questa, i nerazzurri diventerebbero la prima squadra a non subire goal nelle prime cinque partite di una singola stagione del torneo dal Manchester United nel 2010-11 (anche l’Atalanta potrebbe raggiungere lo stesso traguardo in questa giornata).20.44 Ilha perso nove punti da situazione di vantaggio in questa UEFA, trovando una sconfitta in tre sfide in cui aveva realizzato il primo goal (vs Atlético Madrid, Juventus e Celtic). Nessuna squadra ha mai perso quattro partite dopo aver aperto le marcature in una sola stagione del torneo.20.39 Il trequartista dell’Henrikh Mkhitaryan vanta una precisione del 100% sui passaggi in avanti effettuati sotto pressione in questa UEFA(21/21) ed è la percentuale più alta fatta registrare tra i calciatori che hanno tentato più di 10 passaggi di questo tipo nella competizione in corso.