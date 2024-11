Lilo & Stitch ecco il teaser trailer

Leggi su Cinefilos.it

ilIl curriculum della Disney con gli adattamenti live-action è stato, nella migliore delle ipotesi, discontinuo. Alcuni hanno superato le aspettative, mentre altri hanno deluso i fan o hanno perso completamente il punto di ciò che i film animati originali si prefiggevano di fare.Nel caso di, tutto ciò che abbiamo visto finora dal film è stato esattamente ciò che i fan dell’Esperimento 626 speravano. Ora, è stato rilasciato undi 30 secondi, per quello che una volta era un’esclusiva Disney+, in cui l’adorabilescatena il caos su una spiaggia alle Hawaii.Questa anteprima uscirà quasi sicuramente nei cinema prima di Oceania 2 questo fine settimana e uncompleto potrebbe uscire in tempo per Mufasa: Il re leone.