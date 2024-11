Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 26 novembre

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di262024. Ariete Scosse nell'ambiente professionale, tenetevi fuori dalle polemiche, eviterete così anche un noioso mal di testa. Qualche incertezza, confusione a causa di questo scontro Luna-Venere molto nervosa per il vostro segno, ma tante difficoltà che vi sembra di vedere nel campo pratico sono un fatto normale per chi, come voi, aspira a un grande successo. Sciogliete la lingua ma attenti alle vie respiratorie nella salute. Restate come siete in amore, sono gli altri che devono cambiare. Toro La vostra dolce Venere guarda verso il vostro sorprendente e imprevedibile Urano, un aspetto che è un vero invito a nozze per quelli che sentono il bisogno di vivere esperienze nuove, sexy.