Lavoro? Te lo trova la nuova piattaforma che simulerà pure i colloqui Obbligo d’iscrizione anche per i disoccupati con Naspi e Discoll

Il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, Siisl, ha più di un anno. E’ stato varato il primo settembre 2023 con l’avviso del Supporto formazione e(Sfl), l’indennità destinata alle persone in stato di povertà assoluta ma ritenute “occupabili” e quindi non meritevoli dell’Assegno di inclusione (Adi), la misura che da quest’anno ha sostituito il Reddito di cittadinanza. Come sia andato l’esperimento lo hanno raccontato i percettori di Sfl e Adi e lo dicono le cronache, non certo il ministero di Marina Calderone che, in particolare sul Supporto formazione e, ha fatto calare il silenzio e sparire i dati. Così, dopo i cortocircuiti dei primi mesi e i disservizi che l’utenza ha continuato a segnalare, non è chiaro se laSiisl abbia davvero aiutato qualcuno nella ricerca di un posto di