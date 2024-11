Lavori all’istituto Da Vinci Fondi da 12 milioni di euro Ma è polemica in Consiglio

Ilgiorno.it - Lavori all’istituto Da Vinci. Fondi da 1,2 milioni di euro. Ma è polemica in Consiglio

Variazione di bilancio da 1,2dida destinare alla scuola, ma mancano i dettagli sul piano dei. Nel corso dell’ultimocomunale di Nerviano è stata approvata una variazione di bilancio dal valore complessivo di un milione e duecentomiladestinata a un generico intervento di ristrutturazione della Scuola secondaria di via Leonardo da. Tuttavia, ciò che avrebbe dovuto essere un momento di chiarimento si è trasformato in un episodio di incertezza e polemiche. La domanda più semplice e diretta sull’intervento previsto per quel plesso scolastico è rimasta senza risposta. Un silenzio definito “imbarazzante” dai consiglieri comunali presenti incomunale, specie da Massimo Cozzi, che lamentano una mancanza di trasparenza da parte dell’Amministrazione.