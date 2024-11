Bergamonews.it - L’Atalanta, Amore criminale, Belve o Un dollaro d’onore? La tv del 26 novembre

Per la prima serata in tv, martedì 26, su Sky Sport alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Young Boys e Atalanta, quinto incontro della League Phase della Champions League 2024/25.Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Libera”, con Lunetta Savino.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “”. Francesca Fagnani faccia a faccia con le sue, sedute su una sedia scomoda ma rivelatrice, in un dialogo senza sconti e caratterizzato dai toni ironici e graffianti, ma anche intimi e profondi.Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “– Storie di femminicidio”, condotto da Veronica Pivetti.Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “È sempre Cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer, e su La7 alle 21.15 con “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.