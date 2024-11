Quotidiano.net - Incognita Trump su Kiev. Militari della Ue in Ucraina?. Parigi e Londra ci pensano

L’ombraguerra insi allunga sull’Europa con sempre maggiore insistenza. La data limite è il prossimo 20 gennaio, quando Donaldsi insedierà alla Casa Bianca e inizierà concretamente a mettere mano al suo programma di politica estera. Sulla carta, il futuro 47° presidente degli Stati Uniti, taglierà gli aiuti economici e, cercando di perseguire una via diplomatica, non si sa però a quali condizioni e il timore di molti è che possa accettare una soluzione che per l’equivarrebbe a una resa. Fino a quel momento, però, il problema più grosso ce l’ha l’Europa. Un ritiro degli Usa dalla partita pone Bruxelles davanti a importanti interrogativi e, come sempre, la Ue è spaccata sulla strada da intraprendere. La Francia è sicuramente quella più sul piede di guerra.