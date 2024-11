Romadailynews.it - Incidente mortale a Tor Cervara: 53enne perde la vita in scontro con scuolabus

L’uomo, a bordo di uno scooter, si è scontrato con unvuoto. Indagini in corso per chiarire la dinamica.Tragedia questa mattina all’alba a Roma, in zona Tor, dove un uomo di 53 anni ha perso lain unstradale. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Eneide e via di Tor, nei pressi di La Rustica. La vittima, un cittadino italiano a bordo di uno scooter Piaggio, si è scontrata con un Fiat Ducato adibito al trasporto scolastico.Il centauro è deceduto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione. Fortunatamente, al momento dell’, nessun bambino si trovava a bordo dello. La conducente del mezzo, una donna italiana di 37 anni, è stata accompagnata presso l’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti di rito.Sul luogo dell’sono intervenute le pattuglie del IV gruppo Tiburtino della Polizia locale di Roma Capitale, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.