Metropolitanmagazine.it - In una singola giornata del 2024 è stata pubblicata più musica di tutto il 1989: lo studio di Music Radar

L’evoluzione dell’industriale nel corso del tempo ha portato ad un importante incremento certificato da unosui singoli pubblicati dalal.Secondo un report diche ha esaminato l’economia della creazionele, è emerso un dato fondamentale: in un’interala pubblicazione di nuovi brani in streaming è più alta di quelli realizzati nel corso dil’anno solare. Will Page, ex Chief Economist per Spotify ha aggiunto: “Sempre piùviene prodotta dagli artisti stessi, il che significa che c’è ancora più richiesta di software di produzionele”. Lomette in evidenza che c’era un aumento del 12% nei creatori ditra il 2021 ed il 2022, con un numero che si attesta sui 75,9 milioni. È stato previsto che la cifra raddoppierà alla fine di questo decennio, stimata entro il 2030 in numero pari a 198,2 milioni.