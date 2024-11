Ilgiorno.it - Il mercatino di Natale al Diocesano

Ritorna al Museonel Chiostro, la mostra mercato di alto artigianato in programma sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.00. Un mix di eccellenze creative artigianali, enogastronomiche e culturali che trasformerà il Chiostro del Museo in una magica vetrina natalizia. Durante il weekend verrà ospitata una straordinaria esposizione di prodotti artigianali dedicati al, accompagnata da delizie enogastronomiche provenienti dalla Lombardia e da altre regioni italiane: dalla pasticceria tradizionale alle specialità regionali, dai prodotti tipici alle creazioni uniche. Tra le prelibatezze regionali spiccano i raffinati sapori della Sicilia: la caponata, le creme spalmabili, i torroni e il panettone, presentato nella sua ricetta classica, ma anche in gustose varianti con il Naranji, un amaro siciliano, o con l’aggiunta di pistacchi e crema di pistacchi.